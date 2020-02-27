Президент РФС: мы продолжим работу над улучшением уровня судейства

Президент РФС Александр Дюков в преддверии рестарта чемпионата России рассказал о судейской реформе.
Фото: РФС
"РФС продолжает работать над повышением качества судейства. РФС стремится сделать все для того, чтобы судьи чувствовали себя увереннее, и уровень их работы улучшался. Безусловно, в рамках проводимой судейской реформы мы продолжим развивать систему обучения и подготовки резерва.

Важно, чтобы сформировался единый стиль, способствующий высокой интенсивности современного футбола. Также важнейшим элементом является взаимодействие со СМИ и участниками игры. Необходимо справедливо относиться к оценке работы арбитров, качественная работа не должна оставаться незамеченной", — приводит слова Дюкова официальный сайт РФС.

Напомним, что вчера стало известно, что на всех матчах весенней части чемпионата России по футболу будет использоваться система видеоповторов VAR.

Рестарт чемпионата состоится уже завтра, 28 февраля, в Самаре. Местные "Крылья Советов" сыграют с "Оренбургом". Матч начнётся в 18:30 по мск.


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