"Российские арбитры провели большую работу в перерыве чемпионата и на сборах смогли познакомиться с требованиями новых руководителей департамента судейства и департамента инспектирования - Виктором Кашшаи и Сергеем Фурсой. Это высококлассные специалисты, которые призваны улучшить качество работы судей и повысить престиж профессии.
Во второй части сезона мы планируем введение единого рейтинга инспекторов и судей. Система будет помогать при назначениях на матчи и объективной оценке работы коллег по результатам проведенных игр", — цитирует Хачатурянца официальный сайт РФС.
Ашот Хачатурянц был назначен главной судейского комитета российского футбольного союза в ноябре 2019-го года, сменив на этом посту Николая Левникова, который проработал в этой должности полтора года.
Вчера стало известно о том, что все матчи весенней части чемпионата России пройду при использовании системы видеоповторов VAR. В первой части сезона VAR использовался лишь на нескольких матчах в туре.
Глава судейского комитета РФС рассказал о введении рейтинга арбитров
Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц на совещании по судейству рассказал какая работа ведётся для повышения уровня судей в России.
Фото: "Чемпионат"
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