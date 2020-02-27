Глава судейского комитета РФС рассказал о введении рейтинга арбитров

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц на совещании по судейству рассказал какая работа ведётся для повышения уровня судей в России.
Фото: "Чемпионат"
"Российские арбитры провели большую работу в перерыве чемпионата и на сборах смогли познакомиться с требованиями новых руководителей департамента судейства и департамента инспектирования - Виктором Кашшаи и Сергеем Фурсой. Это высококлассные специалисты, которые призваны улучшить качество работы судей и повысить престиж профессии.

Во второй части сезона мы планируем введение единого рейтинга инспекторов и судей. Система будет помогать при назначениях на матчи и объективной оценке работы коллег по результатам проведенных игр", — цитирует Хачатурянца официальный сайт РФС.

Ашот Хачатурянц был назначен главной судейского комитета российского футбольного союза в ноябре 2019-го года, сменив на этом посту Николая Левникова, который проработал в этой должности полтора года.

Вчера стало известно о том, что все матчи весенней части чемпионата России пройду при использовании системы видеоповторов VAR. В первой части сезона VAR использовался лишь на нескольких матчах в туре.


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Теги: Хачатурянц РПЛ РФС
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