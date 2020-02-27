ЦСКА и "Рубин" поздравили главного тренера "Зенита" Сергея Семака с 44-летием

Экс-капитану #ЦСКА Сергею Семаку, сыгравшему за армейцев 329 матчей — 44. Поздравляем! pic.twitter.com/u2GcbOQQqd

С Днём рождения, Сергей Богданович!



Сегодня бывшему капитану «Рубина» исполняется 44 года ? pic.twitter.com/RTirXsBQ16