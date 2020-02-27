ЦСКА и "Рубин" поздравили главного тренера "Зенита" Сергея Семака с 44-летием

Экс-капитану #ЦСКА Сергею Семаку, сыгравшему за армейцев 329 матчей — 44. Поздравляем! pic.twitter.com/u2GcbOQQqd— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 27, 2020
С Днём рождения, Сергей Богданович!— «Рубин» Казань (@fcrk) February 27, 2020
Сегодня бывшему капитану «Рубина» исполняется 44 года ? pic.twitter.com/RTirXsBQ16
Сергей Семак пять раз становился чемпионом России с тремя разными командами (ЦСКА, "Рубин", "Зенит"). Кроме него это достижение не покорялось никому. Помимо названных выше клубов за свою игровую карьеру Семак поиграл в "Асмарале", "ПСЖ" и "Москве".
В составе сборной России Семак провёл 65 матчей, забил 4 гола и стал бронзовым призёром Евро-2008.
Сергей Семак первый в истории человек, ставший чемпионом России как в статусе игрока, так и в статусе тренера. Перед началом прошлого сезона Семак возглавил "Зенит" и привёл его к золотым медалями лиги.
В этом сезоне, перед весенней частью чемпионата, "Зенит" занимает первое место в таблице с десятиочковым отрывом от ближайшего преследователя.