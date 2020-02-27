Морьентес: переход в российский клуб станет для Черышева шагом назад

Бывший нападающий сборной Испании и испанской "Валенсии" Фернандо Морьентес заявил, что Денису Черышеву не стоит переходить в российские клубы.
Фото: РИА Новости
"Нет, это стало бы шагом назад в его карьере. Может быть, попозже, когда он станет старше, ему стоит поехать в РПЛ. Понятно, что он русский и ему хочется поиграть у себя на родине. Но сейчас один из лучших моментов в его карьере, так что никуда уезжать не надо.

Можно ли назвать Черышева джокером "Валенсии"? Да, его можно называть русским Сульшером (смеется). Но думаю, Черышеву хочется играть чаще в основном составе", — приводят слова Морьентеса "Известия".

В начале февраля в интервью Денис Черышев рассказал, что к нему был и есть очень серьёзный интерес от некоторых российских клубов. Конкретные клубы игрок не назвал, но ранее в СМИ сообщалось, что этими клубами могли быть "Краснодар" и "Зенит".

В сезоне 2019/2020 Черышев сыграл в 19 матчах за "Валенсию" во всех турнирах, забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.

"Валенсия" идёт на восьмом месте в Ла Лиге, набрав 38 очков. В первом матче 1/8 финала ЛЧ "летучие мыши" уступили "Аталанте" со счётом 1:4. Единственный забитый мяч испанцев на счету Черышева. Ответная игра на "Месталье" пройдёт 10 марта.


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Теги: Примера Черышев Валенсия Морьентес Российские трансферы
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