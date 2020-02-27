"Начали готовиться. Конечно, тренерский штаб держал в уме матч с "Локомотивом", смотрели матчи и раньше. Но игроки занимались в обычном режиме. У нас 11 матчей только в чемпионате, конечно, нет смысла за месяц начинать готовиться к каждому отдельно взятому сопернику.
"Локомотив" – опытная команда, где есть прекрасные футболисты, есть позиции, где действуют лучшие игроки нашего чемпионата. Команда, которая очень здорово действует в быстрых атаках, игроки здорово оснащены технически. Нас ждет очень сложный матч. Ждем его с нетерпением", — цитирует Семака официальный сайт "Зенита".
"Зенит" сыграет с "Локомотивом" в первой игре после рестарта РПЛ, 29 февраля, в Санкт-Петербурге. Матч начнётся в 19:00 по мск.
В матче первого круга сильнее оказался "Локомотив" - 1:0. Гол на счету польского полузащитника "железнодорожников" Гжегожа Крыховяка.
В турнирной таблице чемпионата России "Зенит" занимает первое место, набрав 45 очков. "Локомотив" на пятой строчке, имея в своем активе 34 очка.
Семак: матч с "Локомотивом" будет очень сложный
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал предстоящую игру с "Локомотивом" в чемпионате.
Фото: ФК "Зенит"
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