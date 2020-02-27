"Мы пережили разные периоды". Жена Семака поздравила мужа с днём рождения

Сегодня Сергею Семаку исполнилось 44 года.Сергей и Анна Семак вместе уже больше 17-ти лет. В семье восемь детей, среди которых дочь Анны от первого брака и приемного ребенка.В октябре 2019-го года пара во второй раз провела свадьбу в Италии. Сообщалось, что супруги жили порознь какое-то время.