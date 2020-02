"Мы пережили разные периоды". Жена Семака поздравила мужа с днём рождения

View this post on Instagram

Большую часть нашей совместной жизни мне хотелось, чтобы он наконец остановился, перестал бежать, работал на нормальной работе с двумя выходными. Чтобы мы переехали за город, выращивали розы, гуляли с собаками. Чтоб чемодан, вечно стоящий у порога, однажды лёг на полку и успел покрыться слоем пыли, но только сейчас я понимаю, что предназначение моего мужа не в том, чтобы сидеть в офисе и растить огород. Только сейчас пришло полное осознание того, что я живу с легендой, гением (так по праву можно называть человека, обладающего двумя и более яркими талантами), а значит наша жизнь не уложится в привычные рамки пока мы не постареем. По ночам я слышу как он, возвращаясь, успевая пройтись по комнатам, поцеловать всех спящих детей, тихо молится у икон, а потом заводит три будильника, чтобы рано утром проснуться и снова куда то бежать. Мы пережили разные периоды - от полного прорастания друг в друга до болезненной сепарации с кровоточащими ранами. От присвоения себе друг друга до полного разделения и чётких границ. От несогласия во всем до полного принятия. С годами многое меняется, глупые ссоры и личные амбиции растворяются в воздухе, приходит понимания истинной ценности вещей. Прекрасный отец, заботливый муж, милосердный человек, тратящий половину заработков на помощь нуждающимся. Он всегда добивался поставленных целей, шёл к мечте с раннего детства, без денег и связей, пешком по лесу. Можно ли поверить в то, что простой деревенский мальчишка, влюблённый в ЦСКА, в 18 лет станет капитаном любимой команды? Я вижу его удаляющуюся фигуру чаще, чем сердце способно это выдержать, но научилась принимать данное обстоятельство, потому что этот человек мне не принадлежит....так же как и наши дети не наша частная собственность, а свободные личности, нуждающиеся во временных проводниках. Мне просто хочется быть рядом с мужчиной, который вдохновляет становиться сильнее, глубже, добрее. Вдохновляет думать о вечности как о спасительном, чистом мире, где однажды мы будем вместе и перестанем бежать наперегонки... Пусть эта незримая, высшая цель снова сбудется...с тобой все мечты сбываются. С днём рождения, любовь всей моей жизни. ??