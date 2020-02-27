О контракте было сказано на официальной пресс-конференции, которая прошла сегодня в Москве.
Длительность контракта - 3,5 года. Финансовая составляющая официально не сообщается, но по данным в СМИ "Спартак" будет ежегодно получать от "Уральских Авиалиний" 170 миллионов рублей.
"Уральские Авиалинии" начали свою деятельность в 1993 году. По итогам прошлого года компания вошла в пятёрку крупнейших авиаперевозчиков страны.
Перед рестартом РПЛ "Спартак" идёт на десятом месте в турнирной таблице, набрав 22 очка.
Первую официальную игру весной "красно-белые" проведут 29 февраля на выезде против "Динамо". Начало матча в 16:30 по мск.
"Спартак" официально объявил о сотрудничестве с "Уральскими Авиалиниями"
Московский "Спартак" и авиакомпания "Уральские Авиалинии" объявили о спонсорском соглашении.
Фото: "Чемпионат"
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