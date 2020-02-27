"Нас связывает не только цветовая гамма, но и история. Более 70% перевозок за последние годы были произведены УА. И даже чемпионский рейс Москва — Пермь — Москва. Надеемся на хорошее партнерство и совместное будущее", — цитирует Цорна Sport24.
Сегодня стороны официально объявили о соглашении, срок которого - 3,5 года.
Сумма контракта по неофициальным данным - 170 миллионов рублей.
На футболках "Спартака" будет размещён логотип авиакомпании.
Перед весенней частью чемпионата России "Спартак" занимает десятое место в таблице, имея в своем активе 22 очка.
Цорн рассказал о соглашении с "Уральскими Авиалиниями"
Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал о партнёрском соглашении с "Уральскими Авиалиниями".
Фото: "Спорт-Экспресс"
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