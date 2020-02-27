"Мы никогда еще не попадали под санкции УЕФА в этом вопросе,И на данный момент таких угроз перед нами не стоит", — заявил Цорн.
Сегодня московский "Спартак" официально объявил о подписании спонсорского соглашения с авиакомпанией "Уральские Авиалинии".
Срок действия соглашения - 3,5 года. Сумма контракта, по неофициальным данным - 170 миллионов рублей.
"Деньги от спонсорского контракта потратим на перевозку команды", — сообщил Цорн.
Перед рестартом РПЛ "Спартак" идёт на десятой строчке в таблице, набрав 22 очка.
29 февраля "Спартак" сыграет на выезде с "Динамо" в 20-м туре чемпионата России. Начало встречи в 16:30 по мск.
Цорн - о ФФП: "Спартак" не попадал под санкции УЕФА
Фото: ФК "Спартак"
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