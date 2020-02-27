"Первое изменение касается вратарей. В моменты, когда голкипер выходит с линии ворот до удара и парирует мяч, VAR может вмешаться.
Второе изменение: если судья вынес желтую карточку, но после просмотра понятно, что это красная, то ему не нужно подходить к игроку и объяснять отмену решения, а следует сразу показать красную. Это следует делать лишь в случае, если карточка отменяется полностью.
Третье изменение. Когда игрок команды уходит в раздевалку после удаления, а судья после видеопросмотра устанавливает, что это была не вторая желтая, а прямая красная, то ему нужно проинформировать об этом капитана команды, а не возвращать футболиста обратно на поле", — цитирует Калошина Sport24.
Вчера стало известно, что во всех матчах весенней части чемпионата России по футболу будет использоваться система видеоповторов. В первой части турнира VAR использовался лишь на нескольких играх в туре.
Весенняя часть чемпионата России начнётся уже завтра, 28 февраля, матчем "Крылья Советов" - "Оренбург". Начало матча в 18:30 по мск.
После 19-ти туров лидирует в РПЛ питерский "Зенит". Идущий вторым "Краснодар" отстал на десять очков.
Стали известны три изменения в работе VAR в России
Руководитель VAR в российском футболе Леонид Калошин рассказал о трёх изменениях в системе видеоповторов в РПЛ.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!