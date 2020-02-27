"Самая большая мечта — побывать на финале ЛЧ с участием "Спартака", и чтобы "Спартак" в этом матче одержал победу. С удовольствием стал бы командиром рейса, на котором команда летела на этот финал", — цитирует Юсупова Sport24.
Сегодня было объявлено о спонсорском соглашении между "Спартаком" и "Уральскими авиалиниями", чьим пилотом является Юсупов. Срок контракта - 3,5 года. Финансовые подробности официально не сообщаются, но по предварительным данным речь идёт о 170 миллионах рублей.
Напомним, в августе прошлого года самолёт "Уральских Авиалиний" совершил экстренную посадку из-за неисправностей в работе двигателя в кукурузном поле. Все 226 пассажира остались живы. Командиру экипажа Юсупову и второму пилоту Мурзину указом президента было присвоено звание Героев РФ.
В матче 16-го тура РПЛ "Спартак" - "Крылья Советов" Дамир Юсупов нанёс первый удар по мячу.
Герой России Юсупов: мечта - финал ЛЧ с участием "Спартака"
Герой России лётчик Дамир Юсупов, являющийся болельщиком "Спартака", рассказал о своей главной футбольной мечте.
Фото: РИА Новости
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