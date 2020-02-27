Сегодня пресс-служба "Спартака" официально объявила о заключении спонсорского соглашения с авиакомпанией. Соглашение рассчитано на 3,5 года. Финансовая составляющая официально не сообщается, но по данным в СМИ "Спартак" будет ежегодно получать от "Уральских Авиалиний" 170 миллионов рублей.
"Брендированный самолет? Идея хорошая. Мы умеем это делать и делали не раз в интересах Свердловской области. Подумаем, может, сделаем.
Это соглашение как-то отразится на жителях Свердловской области? Думаю, да. В Свердловске много болельщиков Спартака, думаю, они будут особенно рады", - цитирует Скуратора Sport24.
У "Спартака" может появиться брендированный самолет
Гендиректор авикомпании "Уральские авиалиниии" Сергей Скуратор не исключает, что у "Спартака" может появиться брендированный самолет.
Фото: ФК "Спартак"
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