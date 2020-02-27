ОМОН проводит учения в метро перед матчем "Спартак" - ЦСКА (видео)

Видео в своем твиттере опубликовал журналист Артем Локалов. В метро искусственно были созданы ситуации с фанатскими беспорядками.
Дерби, напомним, пройдет 4 марта и начнется в 19:30 по мск.
Открытая тренировка полицейских на станции метро "Спартак". Готовятся к возобновлению сезона.— Артем Локалов (@lokalov) February 27, 2020
А открытая тренировка "Спартака" накануне матча с "Динамо" - завтра. Но уже на поле.
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