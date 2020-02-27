"Никто здесь (из команд претендующих на серебро) явно не выделяется, у всех есть свои козыри и проблемы. Если все же выбирать кого-то, то пусть это будет "Краснодар" как самая играющая команда. Хотя у южан выбыли основные центральные защитники, а это - серьезный момент.
Вторым назову "Локомотив" за счет опыта игроков и главного тренера, хотя железнодорожники столкнутся с большими трудностями в атаке. Сейчас восстанавливаются оба Миранчука, ушел Смолов и, видимо, пока не готов Фарфан", — цитирует Бубнова Sportbox.
В зимнее трансферное окно клуб Сергея Галицкого не совершил никаких приобретений, а только вернул из аренды в "Рубине" защитника Егора Сорокина. Зато клуб стал лидером чемпионата по продажам, избавившись от игроков на сумму в 18,8 миллионов евро.
Перед весенней частью чемпионата России "Краснодар" идёт на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 10 очков.
Первый официальный матч в этом году "быки" проведут 1 марта на своём поле против "Уфы". Матч начнётся в 16:30 по мск.
Бубнов: "Краснодар" - фаворит в борьбе за второе место
Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, кого считает фаворитом в борьбе за серебро чемпионата России.
Фото: Sportbox
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