"Думаю, после чемпионата мира сборная уверенно прошла в финальную часть Евро. Мы уже знаем жеребьёвку. Команде вполне по силам, учитывая все обстоятельства, ставить задачу как минимум выхода из группы. Я думаю, что сборная на это способна.
Нужно ли вернуться Акинфееву? Пусть это решает сам Акинфеев. Конечно, он сильнейший российский вратарь. С огромным отрывом. У него есть дар, который он активно своей работой развил в то, что он из себя представляет", — приводит слова Слуцкого "Бизнес Online".
Игорь Акинфеев дебютировал в сборной России в 2004-м году, став самым молодым игроком в истории (18 лет и 20 дней). Всего в составе сборной России Акинфеев сыграл в 111 матчах, что является вторым результатом в истории. Первый - Сергей Игнашевич с 126 матчами.
В октябре 2018-го года Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной.
В этом сезоне на счету Игоря Акинфеева 24 матча за ЦСКА во всех турнирах, 6 из которых 33-летний вратарь отстоял на ноль.
Слуцкий: Акинфеев - сильнейший вратарь в России
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий ответил на вопрос, стоит ли Акинфееву вернуться в сборную.
Фото: РИА Новости
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