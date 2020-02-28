С лета этого года введутся ограничения на аренды футболистов. Клубы смогут взять и отдать в аренду не более восьми игроков старше 22 лет, позже эта цифра снизится до 6. Стоит отметить, что между одними и теми же клубами может быть совершено не более 3-х таких трансферов.
Выплата компенсаций за подготовку и воспитание футболистов будут отчасти финансироваться из фонда, созданного специально для этих целей, в который будет перечисляться 1% от каждой трансферной выплаты. Данная система гарантирует клубам получение компенсацией.
Все эти изменения должны в ближайшее время быть утверждены ФИФА.
Напомним, недавно стало известно, что школа, воспитавшая российского полузащитника Александра Головина, не получила компенсации за переход игрока из ЦСКА в "Монако". Позже стало известно, что это произошло по вине директора школы, которая посчитала письмо от французского клуба за спам.
ФИФА запретит более 3-х аренд между клубами в одно трансферное окно
Комитет заинтересованных сторон FIFA рассказал о новой системе в переходах футболистов.
Фото: Getty Images
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