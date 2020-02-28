"Что касается молодых игроков, которых мы привлекали на сборах, то все справились хорошо. Здорово проявили себя и Маркитесов, и Глушенков, и Баду, хотя он и вернулся во вторую команду.
Но главным сюрпризом для меня стал Маслов – он топ-игрок. У него крепкий характер, он работяга, молча делает свою работу и готов играть на любой позиции. Можно сказать, что он настоящий сибирский парень и заслужил быть с основной командой", — цитирует Тедеско "Чемпионат".
Все перечисленные футболисты в первой части сезона выступали за "Спартак-2", который идёт на 16-м месте в ФНЛ. Максим Глушенков провёл один матч за "Спартак" в РПЛ, а весеннюю часть турнира проведёт в аренде в самарских "Крыльях".
Перед второй частью чемпионата России по футболу "Спартак" идёт на десятом месте в турнирной таблице, набрав 22 очка.
Завтра, 29 февраля, на "ВТБ Арене" "красно-белые" встретятся с "Динамо". Начало матча в 16:30 мск.
Тедеско сообщил, кто из игроков молодёжки "Спартака" произвёл на него впечатление
Рулевой "Спартака" Доменико Тедеско на сегодняшней пресс-конференции ответил на вопрос о молодых футболистах клуба.
Фото: Global Look Press
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