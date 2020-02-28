Слуцкий: почти все футболисты - подкаблучники

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, почему разрешил супругам футболистов присутствовать на зимних сборах.
Фото: ФК "Рубин"
"Традиции меняются. Если рядом с поэтом его муза, он ведь лучше пишет. Такая же ситуация с женами и девушками. Их присутствие может только благотворно повлиять на игроков. Тяжелые трудовые будни на сборах футболистов легче скрашивать, когда ты видишь рядом любимых людей и детей.

На моей памяти почти все футболисты – ярко выраженные подкаблучники. Когда ты много времени проводишь в разъездах, домом занимается жена, и тебе нет смысла в это активно включаться. Автоматически все функции отдаются жене или девушке.

В Европе даже есть специальные женсоветы, с которым обязательно кто-то из клуба контактирует. Так что не стоит недооценивать влияние жен. Если говорить про ЦСКА, то после стольких лет совместной работы удавалось через жен даже решать какие-то профессиональные вопросы", — цитирует Слуцкого "Бизнес Online".

Слуцкий возглавил казанский "Рубин" в конце прошлого года, подписав контракт на 5 лет.

Перед весенней частью чемпионата России "Рубин" занимает 13-е место, в зоне стыковых матчей, набрав 19 очков.

1 марта казанский клуб проведёт выездную игру 20-го тура РПЛ с "Тамбовом".


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Слуцкий Рубин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Интер" сыграет с "Хетафе", "МЮ" с ЛАСКом и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
Семин: Фарфан и Антон Миранчук пропустят матч с "Зенитом"
Де Брёйне признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Лучший бомбардир "СКА-Хабаровска" ушёл из команды
Бикфалви - о предстоящем матче с ЦСКА: шансы есть даже против "Реала"
Защитник киевского "Динамо" мог зимой перейти в "Зенит"
Слуцкий: почти все футболисты - подкаблучники
"Локомотив" победил "Зенит" в матче Молодёжного первенства
Тедеско сообщил, кто из игроков молодёжки "Спартака" произвёл на него впечатление 3
ФИФА запретит более 3-х аренд между клубами в одно трансферное окно 2
Иранская футболистка скончалась от коронавируса
Тедеско: "Спартак" хочет выиграть все матчи весенней части РПЛ 19
Тедеско рассказал, кто из игроков "Спартака" пропустит матч с "Динамо" 1
Тедеско: с моей стороны нет напряжения по отношению к Федуну 1
Слуцкий: Акинфеев - сильнейший вратарь в России
Новичок "Сочи" Рами - о финале ЧМ 2018: рядом со мной стоял Путин!
Битва последних чемпионов и дерби "Динамо" - "Спартак". Наш футбол возвращается туром, в котором нет неинтересных матчей 2
"Будет трудно это переварить". Артета - о вылете "Арсенала" из Лиги Европы
Слуцкий - о лимите на легионеров: мы не развиваем своих, потому что мы не развиваем
"Все говорят: "Федун, уйди из "Спартака"! Ну а кто "Спартак" возьмёт?" Макеев - о владельце красно-белых 12
"Команда, заточенная на атаку, универсальная в своих действиях". Слуцкий рассказал, какой "Рубин" строит 1
Кадар, которым интересовалось московское "Динамо", продолжит карьеру в Китае
Русская жена Боккетти пожаловалась, что из-за коронавируса второй месяц не видит мужа 3
"Зенит" дозаявил на сезон 8 игроков 6
"МЮ" впервые за шесть с половиной лет выиграл матч в еврокубках с разницей в 5 голов
Шаронов - об отставке из "Рубина": было неприятно, у меня было чувство недоделанной работы 2
Макеев: не думаю, что Каррера нечто особенное привнёс 1
Макеев: заслужил за всё своё время в "Спартаке" уйти красиво, с золотой медалью 6
Джорджевич: вряд ли я сыграю в этом сезоне
"Шахтер" показал "Зениту", как играть в Лиссабоне, "Арсенал" вылетел. Всё, что нужно знать об 1/16 Лиги Европы 1
Все новости