"Традиции меняются. Если рядом с поэтом его муза, он ведь лучше пишет. Такая же ситуация с женами и девушками. Их присутствие может только благотворно повлиять на игроков. Тяжелые трудовые будни на сборах футболистов легче скрашивать, когда ты видишь рядом любимых людей и детей.
На моей памяти почти все футболисты – ярко выраженные подкаблучники. Когда ты много времени проводишь в разъездах, домом занимается жена, и тебе нет смысла в это активно включаться. Автоматически все функции отдаются жене или девушке.
В Европе даже есть специальные женсоветы, с которым обязательно кто-то из клуба контактирует. Так что не стоит недооценивать влияние жен. Если говорить про ЦСКА, то после стольких лет совместной работы удавалось через жен даже решать какие-то профессиональные вопросы", — цитирует Слуцкого "Бизнес Online".
Слуцкий возглавил казанский "Рубин" в конце прошлого года, подписав контракт на 5 лет.
Перед весенней частью чемпионата России "Рубин" занимает 13-е место, в зоне стыковых матчей, набрав 19 очков.
1 марта казанский клуб проведёт выездную игру 20-го тура РПЛ с "Тамбовом".
Слуцкий: почти все футболисты - подкаблучники
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, почему разрешил супругам футболистов присутствовать на зимних сборах.
Фото: ФК "Рубин"
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