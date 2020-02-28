"Истории с "Зенитом" уже около двух лет. У питерцев был определённый интерес к Тамашу, но до конкретного предложения мы так и не дошли. Можно сказать, что так же было с "Динамо" и "Сочи", но если углубляться, можно сказать, что "Сочи" был ближе всех к подписанию Кадара. С ними уже общался лично я, и мы обсуждали некоторые нюансы. Но они отказались, скорее всего, потому что подписали Адиля Рами", — цитирует Варга "Чемпионат".
"Сочи" предпочел Кадару 34-летнего французского защитника Адиля Рами, заключив с ним контракт до конца сезона.
Сегодня стало известно о переходе Тамаша Кадара из "Динамо" в китайский клуб "Шаньдун Лунэн". Сумма трансфера, по данным Transfermarkt, составила 3 миллиона евро. В начале февраля игрок был убран из основного состава команды и тренировался с молодёжкой.
В этом сезоне 29-летний венгерский защитник сыграл в составе киевского "Динамо" 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился голевой передачей.
Защитник киевского "Динамо" мог зимой перейти в "Зенит"
Агент футболиста Тамаша Кадара Шандор Варга рассказал, что в зимнее трансферное окно его подопечный мог перейти в "Зенит".
Фото: "Динамо Киев"
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