- Если будем побеждать, то можем все решить как раз в личной встрече с "Зенитом". Всегда хотел сделать "Краснодар" чемпионом, - цитирует футболиста Sport24.
34-летний Ари выступает за "Краснодар" с 2013 года. В июле 2018 года получил российский паспорт, сыграв за сборную два матча.
"Зенит" после 19 туров идёт на первом месте с 45 очками. "Краснодар" - второй, с 35 баллами. 19 апреля команды сыграют в Краснодаре.
Ари рассказал, при каком случае чемпион будет решаться в очном матче с "Зенитом"
Нападающий "Краснодара" Ари рассказал, при каком варианте чемпионство в стране может разыгрываться в очном матче с "Зенитом".
Источник: ФК "Краснодар"
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