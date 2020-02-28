- Россия проходит через много трудностей: теракты, разрыв отношений с Турцией, конфликт с Украиной. И мне очень близко, как Путин в этих ситуациях ставит себя.
Благодаря ему Россия крепнет и выглядит для всех сильной державой. Многие страны нас боятся, потому что мы знаем себе цену и не даем слабину, - цитирует футболиста Sport24.
Также Ари отметил, что ситуация с расизмом в стране становится всё лучше и лучше и его очень тепло приняли в России. Будь он политиком, то добавил бы В Бразилии больше рабочих мест, а ситуацию в России доверил Путину.
34-летний бразилец получил российский паспорт в июле 2018 года. Он сыграл за сборную России два матча
"Благодаря ему Россия крепнет". Ари похвалил Путина за работу
Нападающий "Краснодара" Ари похвалил президента Российской Федерации Владимира Путина за политические решения.
Источник: ФК "Краснодар"
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