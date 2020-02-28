- Думаю, ничего спортивного в этом решении нет. Но если пришлось Александру отправиться в "Сочи", то надо концентрироваться на этом, чаще забивать, хорошо себя проявлять. Желаю, чтобы он вернулся в "Зенит" и продолжил карьеру, - цитирует Аршавина "Матч Премьер".
Напомним, 28-летний Кокорин изначально отказывался переходить на правах аренды в "Сочи". Затем он был отправлен в "Зенит-2", где провел несколько матчей, а уже затем дал согласие на переход в сочинский клуб.
Аршавин: в аренде Кокорина в "Сочи" нет ничего спортивного
Экс-нападающий "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал арендное соглашение нападающего питерцев Александра Кокорина с "Сочи".
Источник: ПФК "Сочи"
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