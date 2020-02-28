Как сообщает bashinform.ru, женщине через несколько минут после взлета стало плохо. Бортпроводники, узнав о произошедшем, не стали просить помощи по громкой связи, а сразу обратились к врачам "Уфы".
Отмечается, что Жданов оказывал женщине помощь порядка 30 минут. После приземления пострадавшую передали врачам.
В январе Жданов оказал помощью пассажиру самолета при полете в Ларнаку. В 2018 году Жданов в Австрии помог водителю, которого придавило двумя автобусами. Тремя годами ранее врачи "Уфы" также помогли девушке, которая лежала на дороге без сознания.
"Уфа" в нынешнем сезоне чемпионата России занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 19 матчах.
Врач "Уфы" вновь спас жизнь человеку в самолете
Врач "Уфы" Ильшат Жданов во время рейса из Аликанте в Москву спас жизнь пассажирке самолета.
Фото: ИА "Башинформ"
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