Силкин: победа над "Спартаком" была бы подарком ко дню рождения

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин в интервью Rusfootball.info поделился ожиданиями от дерби со "Спартаком" в 20 туре чемпионата России.
Российская газета
- Сезон в РПЛ возобновляется знаменитым столичным дерби. Чего от него ждать после длительного перерыва в чемпионате?

- В первую очередь, конечно, сумасшедшей самоотдачи. Потому что футболисты обеих команд прекрасно понимают, что это за игра, знают, какое огромное значение она имеет. Поэтому они отдадут все силы этому матчу. Думаю, что увидим много борьбы. Более того, возможно, эта борьба и огромное желание выиграть будут перекрывать сам футбол. Но это вполне естественно: это дерби, тем более первая игра после межсезонной паузы. Само собой, самоотдача здесь будет очень хорошая. О недонастрое тут говорить не приходится. Результат, думаю, определить должны мастерство игроков и тактические ловушки, которые тренерские штабы будут друг другу ставить.

- Какой результат, на ваш взгляд, был бы позитивным для «Динамо».

- Конечно, хотелось бы, чтобы "Динамо" победило, но если не проиграет, думаю, это будет хороший результат.

- Через три дня после дерби у вас день рождения. Победа над "Спартаком" будет для вас главным подарком?

- Одним из подарков точно. Пойду обязательно на стадион. Игра со "Спартаком" особняком стоит. Этими матчами и живут футболисты.

- Многие видят "Динамо" фаворитом предстоящей игры. Согласны с этим?

- Нет, я бы не сказал так. Тут не зависит от того, какие места команды занимают в турнирной таблице. Это уж так испокон веков идет, что игроков воспитывают на противостоянии "Динамо" и "Спартака". И меня так воспитывали. И матчи эти всегда складываются непредсказуемо. Мне кажется, что сзади ошибки будут у обеих команд. И если ошибка будет результативной, игра раскроется, и уже можно будет что-то говорить. Думаю, что при том, что мы увидим сумасшедшую самоотдачу, игра будет довольно осторожная, с оглядкой на свои ворота.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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Теги: Силкин Динамо Спартак
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