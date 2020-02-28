Уткин считает, что формат, когда чемпионы первых семи топ-стран и победитель турнира оказываются в первой группе, должен был играть на руку российской команде.
- Попасть в первую корзину, будучи чемпионом России — значит сформировать для своей сильнейшей команды группу без выраженного фаворита. Она не более проста, а более сложна для представителя России. Потому что она требует ровного качества игры три месяца. А это синоним настоящего класса. Его у российских клубов в сравнении с другими претендентами на плей-офф нет. Поэтому "Зенит" и остался четвертым.
В "Зените"/"Газпроме" принимают решения и могут их лоббировать на уровне УЕФА люди, которым такие простые и очевидные соображения просто не приходят в голову. Что решение о нынешнем формате жеребьевки системно работает против российского чемпиона, а соблазнительна в нем только оболочка. Упаковка, - написал Уткин в своём telegram-канале.
Уткин: жеребьевку ЛЧ сделали под "Зенит" с началом финансирования турнира "Газпромом"
Футбольный блогер Василий Уткин считает, что жеребьевка Лиги чемпионов была изменена специально для "Зенита".
Источник: ФК "Зенит"
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