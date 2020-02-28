- Трудно делать какие-то прогнозы на первый после перерыва матч. У команд свежие эмоции, неплохое настроение. В "Спартаке" сейчас нет такого ужаса, который был в концовке первой части чемпионата. И та, и другая команда могут показать вполне достойный футбол. "Динамо" в последнее время очень правильно реагирует на свои ошибки и всегда пытается их исправить. Мне кажется, что "Динамо" не проиграет. Будет ничья, - цитирует Червиченко Sport24.
Матч "Динамо" - "Спартак" начнётся сегодня в 16:30 мск.
"В "Спартаке" сейчас нет такого ужаса, который был в концовке первой части чемпионата". Червиченко - о московском дерби
Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко оставил прогноз на матч 20-го тура чемпионата России с "Динамо".
Источник: Sportbox
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