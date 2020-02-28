Ранее сообщалось, что в матче также не сыграет нападающий Артем Дзюба, который в последние дни тренировался по индивидуальной программе.
Встреча пройдет 29 февраля и начнется в 19:00 по мск.
"Зенит" после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице, набрав 45 очков.
Sport24
Азмун не сыграет с "Локомотивом"
Иранский форвард "Зенита" Сердар Азмун пропустит матч 20-го тура чемпионата России с "Локомотивом" из-за болезни.
Фото: Global Look Press
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