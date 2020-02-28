По словам Иванова, у авиакомпании отсутствует чувство патриотизма.
"Мне кажется, в Москве помимо уральского авиаперевозчика могли найтись компании, которые могли бы стать спонсорами. Немного обидно, что контракты заключают не с командами, которые представляют Свердловскую область — ХК "Автомобилист", "Уралочкой" или ФК "Урал". Конечно, это право "Уральских авиалиний", куда вкладывать деньги, но, мне кажется, это не патриотично по отношению к нашему региону", - цитирует Иванова Ura.news.
В пресс-службе "Уральских авиалиний" не стали комментировать слова Иванова, отметив, что авиакомпания также сотрудничает с "Уралом".
27 февраля "Спартак" официально сообщил о подписании партнерского соглашения с авиакомпанией.
Длительность контракта - 3,5 года. Финансовая составляющая официально не сообщается, но по данным в СМИ, "Спартак" будет ежегодно получать от "Уральских Авиалиний" 170 миллионов рублей.
Президент "Урала" раскритиковал "Уральские авиалинии" за подписание контракта со "Спартаком"
Президент "Урала" Григорий Иванов недоволен тем, что "Уральские авиалинии" заключили спонсорское соглашение со "Спартаком".
Фото: ФК "Урал"
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