"Целиком смотрел только матч против "Реала", остальные в обзорах. Когда Федя забил на "Бернабеу", радовался как за себя.
Были ли мысли уехать в Европу? У каждого человека есть собственная карьера, свои мотивы. Я и до этого говорил, что мне было бы интересно попробовать себя в одном из европейских чемпионатов. Но здесь вопрос спроса и предложения — всё зависит от того, как будет складываться карьера в "Зените", и кто может заинтересоваться мной как футболистом", - цитирует Ерохина "Чемпионат".
Напомним, Смолов перешел в "Сельту" в конце января из "Локомотива" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. 30-летний нападающий провел за клуб из Виго 4 матча и забил один гол - в ворота мадридского "Реала".
Ерохин выступает за "Зенит" с лета 2017 года, перейдя из "Ростова". Ранее игрок выступал за "Урал", "СКА-Энергию", "Краснодар" и "Шериф".
"Зенит" в нынешнем сезоне РПЛ занимает первое место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 19 матчах. Сегодня команда Сергея Семака сыграет с "Локомотивом".
Ерохин: уехать играть в Европу? Здесь вопрос спроса и предложения
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин рассказал, что следит за Федором Смоловым в Испании.
Фото: ФК "Зенит"
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