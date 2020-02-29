"Нет ли ощущения, что на 99,9% будем чемпионами в случае сегодняшней победы? Таких мыслей точно нет. Вспомните прошлый сезон: даже когда мы обеспечили себе чемпионство, в следующих матчах все равно играли на победу. А сейчас, пока еще ничего не решено, настрой еще более боевой", - приводит слова Ерохина "Чемпионат".
Напомним, встреча между "Зенитом" и "Локомотивом" пройдет сегодня в Санкт-Петербурге в 19:00 мск.
Команда Сергея Семака после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. Вторым в таблице идет "Краснодар", у которого 35 очков.
На третьем месте с 34 баллами расположился "Ростов", на четвертом - ЦСКА (34). "Локомотив" занимает пятое место.
Ерохин: нет ощущения, что на 99,9% будем чемпионами, если обыграем "Локомотив"
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин заявил, что в команде нет мыслей о чемпионстве в случае сегодняшней победы над "Локомотивом".
Фото: ФК "Зенит"
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