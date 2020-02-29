Хеведес: понадобилось время, чтобы начать различать Миранчуков

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес, которому сегодня, 29 февраля исполнилось 32 года, в интервью "Матч ТВ" рассказал, что не сразу начал отличать братьев Миранчуков.
ФК: "Локомотив"
"Быстро ли научился различать Миранчуков? Не сразу, понадобилось время. Но сейчас я их точно отличаю.

Кто в "Локомотиве" отвечает за юмор? Брайн Идову.

Против кого сложнее всего играть в чемпионате России? Против Дзюба", - сказал Хеведес.

Также немецкий футболист отметил, что из блюд предпочитает борщ пельменям, а лучшим спортсменом Германии в 21 веке считает футболиста Бастиана Швайнштайгера.


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Теги: Хеведес Локомотив Миранчук Ан Миранчук Ал
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