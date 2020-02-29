"Можно было побеждать 2:0, но у ЦСКА при нулевом счете были хорошие моменты. В концовке нужно терпеть, какой бы ни был соперник. Держаться до конца, не допускать ошибок. Нужно бежать с игроком, который подает. Но Марио — мастер, исполнил.
Дальше у нас очень важный матч в Кубке. Я ребят поблагодарил, игра непростая. Сейчас старались сыграть организованно, компактно и воспользоваться своими моментами", — приводит слова Парфенова Sport24.
Сегодняшняя встреча "Урала" и ЦСКА в 20-м туре чемпионата России завершилась ничейным результатом - 1:1. "Уралу" впервые с 2015-го года удалось забить в ворота "армейцев".
После встречи с ЦСКА "Урал" поднялся на шестое место в турнирной таблице.
4 марта подопечные Дмитрия Парфенова проведут выездной матч четвертьфинала Кубка России против ярославского "Шинника".
Следующая игра в чемпионате - 8 марта против "Сочи".
Парфенов - о матче с ЦСКА: можно было выигрывать 2:0
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов подвёл итоги выездного матча 20-го тура РПЛ с московским ЦСКА.
Фото: ФК "Урал"
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