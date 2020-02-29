"Мы упустили победу, должны были выиграть. ЦСКА — хорошая команда, но мы должны были сегодня выиграть, если бы забили гол.
Переживает ли Егорычев? Это не меня спрашивайте, но, конечно, любой футболист будет переживать. И он также переживает. Так получилось. Всем обидно, и ему обидно, и команде обидно. Но, а что делать? Всех собак на Андрея повесить? Как получилось, так получилось", - приводит Sport24 слова Иванова.
Матч 20-го тура РПЛ между ЦСКА и "Уралом" на "ВЭБ Арене" завершился со счётом 1:1.
Напомним, что полузащитник "Урала" Егорычев мог выводить Погребняка на пустые ворота при счете 1:0, однако игрок решил пробить сам - и промахнулся.
"Урал" упустил возможность одержать над ЦСКА в чемпионате России первую победу с 1995 года.
Президент "Урала" Иванов: а что делать? Всех собак на Егорычева повесить?
Президент «Урала» Григорий Иванов подвел итоги ничьей в выездном матче 20-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).
Фото: "СЭ"
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