"Мы приехали попробовать взять три очка, но знали, что будет тяжело. Вчера вернулись со сборов, ещё нелегко даются игры. Чуть-чуть не хватило до победы. При голе решил бить сразу, это была идеальная ситуация, прям как у Марио. Он забил красивый гол. Егорычева поддержали, он же наш друг и коллега. Никаких претензий. Следующий гол забьет", — цитирует Бикфалви "Чемпионат".
Румынский полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви открыл счёт в сегодняшнем выездном матче 20-го тура Премьер-лиги против ЦСКА, но "Урал" не сумел победить, пропустив на последних минутах игры гол от защитника "армейцев" Марио Фернандеса.
В концовке этой встречи полузащитник "Урала" Андрей Егорычев мог отдавать пас Павлу Погребняку на пустые ворота при счете 1:0, но решил пробить самостоятельно и промахнулся мимо ворот.
После сегодняшней игры "Урал" поднялся на шестое место в турнирной таблице.
Бикфалви - о промахе Егорычева: никаких претензий. Следующий гол забьёт
Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви прокомментировал результат сегодняшней игры с московским ЦСКА (1:1).
Фото: РИА Новости
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