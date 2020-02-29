Забитый мяч стал для 26-летнего хавбека "Спартака" первым с 14 апреля 2019-го года. Тогда Роман забил "Ростову".
Всего в нынешнем сезоне чемпионата России Роман Зобнин провёл 17 игр в составе "Спартака".
В матче "Динамо" - "Спартак", который проходит на "ВЭБ Арене" идёт второй тайм.
Гол Зобнина в матче с "Динамо" стал для него первым с апреля прошлого года
Полузащитник "красно-белых" Роман Зобнин отличился в дерби с московским "Динамо".
Фото: twitter.com/fcsm_official
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