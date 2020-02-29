"Как мне матч? Отлично!", — цитирует Федуна Sport24.
Сегодня в Москве на "ВЭБ Арене" состоялся матч между московскими "Динамо" и "Спартаком". Победу "красно-белым" принесли точные удары Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина.
Одержав победу, "Спартак" поднялся на девятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 25 очков.
Следующий матч "Спартак" проведёт 4-го марта против ЦСКА на своём стадионе. Встреча команд пройдет в рамках четвертьфинала Кубка России.
Федун - о матче "Спартак" - "Динамо": Отлично!
Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал победу над московским "Динамо" в матче 20-го тура РПЛ.
Фото: Сергей Киврин
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