Сегодня "Зенит" в рамках 20-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Локомотивом" (0:0).
"Все нормально. Эта работа идет параллельно, мы не торопим события. Я разговаривал с Медведевым. Дело сдвинулось с мертвой точки. Есть предложение, но сейчас надо было думать о матче. В ближайшее время мы сядем и все обсудим", - цитирует Семака Sport24.
Семак был назначен на пост главного тренера петербургского клуба в мае 2018 года. В первый же сезон "Зенит" под его руководством стал чемпионом России. Контракт Семака с клубом истекает нынешним летом.
"Зенит" после 20 туров возглавляет турнирную таблицу, набрав 46 очков.
"Дело сдвинулось с мертвой точки". Семак рассказал о переговорах с "Зенитом" по продлению контракта
Наставник "Зенита" Сергей Семак рассказал, что ему поступило предложение о продлении контракта с клубом.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!