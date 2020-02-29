Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1. Главный судья Сергей Лапочкин во втором тайме показал красную карточку Максиму Ненахову, но после видеопросмотра отменил удаление.
"Игрой доволен. Результатом, естественно, нет. Есть ли вопросы к судейству? РФС нам запретил говорить про судей", - цитирует Карпина пресс-служба клуба.
"Ростов" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков в 20 матчах.
Карпин: РФС нам запретил говорить про судей
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин отказался комментировать судейство в матче 20-го тура чемпионата России с "Ахматом".
Фото: Матч ТВ
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