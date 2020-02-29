"Будущее Семина в тумане? Какой туман?! Да руководители клуба уже открытым текстом говорят — летом Семина в "Локомотиве" не будет. Это секрет Полишинеля. Когда у тебя забирают основного нападающего и никого не покупают взамен… По-моему, тут все очевидно. Даже если "Локомотив" попадет в Лигу чемпионов, с Семиным после сезона попрощаются", - цитирует Радимова "Спорт-Экспресс".
Напомним, текущее соглашение Семина с "Локомотивом" истекает ближайшим летом. После вчерашнего матча с "Зенитом" в рамках 20-го тура чемпионата России у Семина спросили, как обстоят дела с новым соглашением. 72-летний специалист ответил, что "перетерпит и подождет".
Семин возглавляет "Локомотив" с 2016 года. Это его третий приход в команду. Также он работал в команде в 1992-2005 и 2009-2010 годах.
Ранее в СМИ сообщалось, что руководство "Локомотива" не хочет подписывать с Семиным новый контракт.
После 20 туров железнодорожники занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Столько же очков и у занимающего второе место "Ростова".
Радимов: даже если "Локомотив" попадет в Лигу чемпионов, с Семиным попрощаются
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов считает, что наставник "Локомотива" Юрий Семин летом в любом случае покинет клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
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