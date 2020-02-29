Малком: мы - "Зенит", клуб-гранд. Всегда стремимся побеждать

Нападающий "Зенита" Малком после ничьей с "Локомотивом" (0:0) в рамках 20-го тура чемпионата России отметил, что рад вернуться на поле.
Фото: © РИА Новости
"Думаю, что отыграл хорошо. Чувствую себя хорошо. Рад, что провел все 90 минут.

Думаю, что "Зенит"заслуживал победы. Мы создали больше голевых моментов. Мы - "Зенит", клуб-гранд. Всегда стремимся побеждать. Это единственная наша цель", - цитирует Малкома пресс-служба клуба.

Напомним, эта встреча стала для бразильца первой в стартовом составе в официальном матче после тяжелой травмы, которую он получил в августе в игре с "Динамо". В общую группу Малком вернулся только на зимних сборах.

Малком перешел в "Зенит" летом 2019 года из "Барселоны". Сумма трансфера составила 40 миллионов евро.

"Зенит" в нынешнем сезоне набрал 46 очков и с большим отрывов лидирует в турнирной таблице.


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Теги: Малком Зенит Локомотив
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