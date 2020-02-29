Напомним, матч завершился со счетом 0:0. Магкеев начал встречу в стартовом составе и был признан лучшим игроком матча.
"Считаю, такой результат — это потеря двух очков для нас. Мы знали, что игра многое решает, выкладывались на 100%, но, к сожалению, не добились нужного результата. Не думаю, что "Зенит" чем-то удивил нас", - цитирует Макгеева Sport24.
"Локомотив" после 20 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. "Зенит" с 46 баллами лидирует в чемпионате.
В следующем туре "Локомотив" сыграет с "Ахматом". Встреча пройдет в Москве 8 марта.
20-летний полузащитник "Локомотива" считает, что команда потеряла два очка в матче с "Зенитом"
Полузащитник "Локомотива" Станислав Магкеев считает, что команда потеряла два очка в матче 20-го тура чемпионата России с "Зенитом".
Фото: ФК "Локомотив"
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