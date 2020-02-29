Один из болельщиков "сине-бело-голубых" пробрался к гостевой трибуне, на которой располагались болельщики "Локомотива" вместе с баннерами и флагами. Фанаты "железнодорожников" жёстко встретили данного болельщика "Зенита", избив, а затем перелезли на свою трибуну через решётку.
Болельщик питерцев разгневался и решил сорвать один из флагов гостевых фанатов. Он не успел сорвать флаг, как болельщики "Локо" снова спустились и убрали его с гостевой трибуны.
Напомним, что вчера в Москве состоялись сразу несколько крупных драк с участием болельщиков "Динамо", "Спартака" и ЦСКА. Одна из них состоялась в московском метро.
Во вчерашнем матче 20-го тура чемпионата России "Зенит" сыграл на своём поле вничью с московским "Локомотивом" (0:0).
После данного матча "Зенит" продолжает возглавлять турнирную таблицу (46 очков). "Локомотив" - пятый и имеет в своей копилке 35 очков.
Фанаты "Локо" избили болельщика "Зенита", который пытался украсть флаг (фото)
Во вчерашнем матче "Зенита" и "Локомотива" состоялась ещё одна драка между фанатами команд.
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