"Спартак" выглядел на голову выше "Динамо". Хотя динамовцы пытались биться и бодаться, потому что играли дома, понятно, что был фактор болельщиков, но я считаю, что если бы не Шунин, то "Спартак" мог выиграть со счетом 4:0 или 5:0.
Считаю, что "Спартак" вчера на классе и на мастерстве спокойно обыграл, как-то даже особо не напрягались. Еще было ощущение, что "Спартак" физически выглядел лучше и более готовым после возобновления чемпионата. Безусловно, это очень радует", — цитирует Павлюченко Sport24.
Напомним, что во вчерашней игре 20-го тура чемпионата России "Динамо" на своём поле уступило "Спартаку" со счётом 0:2. Забитые мячи на счету полузащитников Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина.
После данного матча "Спартак" поднялся в турнирной таблице российской Премьер-лиги на девятую строчку, набрав 25 очков.
4 марта на поле "Открытии Арены" "красно-белые" встретятся в дерби с ЦСКА. Встреча пройдет в рамках четвертьфинала Кубка России.
"Если бы не Шунин, "Спартак" выиграл 5:0". Павлюченко - о матче с "Динамо"
Бывший нападающий "красно-белых" Роман Павлюченко прокомментировал результат матча 20-го круга между "Спартаком" и "Динамо" (2:0).
Фото: "СЭ"
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