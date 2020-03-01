- Удаление Сёмина — это крайняя мера со стороны судьи. А Юрий Павлович удалился, чтобы завести команду. Игра со стороны «Локомотива» в начале матча была достаточной робкой. Возможно, он просто хотел взбодрить команду, - цитирует актёра "Чемпионат".
Ничья оставила "Локомотив" на пятом месте чемпионата России с 35 очками. "Зенит" - первый, с 46 баллами.
В. Баринов: Сёмин удалился, чтобы завести "Локомотив"
Народный артист РФ Валерий Баринов, являющийся болельщиком "Локомотива", отреагировал на удаление главного тренера "железнодорожников" Юрия Сёмина в матче с "Зенитом" (0:0).
Источник: Культура
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