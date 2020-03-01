Слуцкий о ситуации с водителем в Н. Новгороде: не ищу вселенского заговора, но ситуация достаточно странная

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий на послематчевой пресс-конференции прокомментировал эпизод, когда автобус команды привезли не к тому стадиону.
Источник: ФК "Рубин"
- Я ни в коем случае никого не обвиняю и не ищу вселенского заговора, но ситуация достаточно странная: водитель команды хозяев не знает, где находится стадион, и 50 минут мы по прекрасному городу Нижний Новгород ездим, любуемся видами, - заявил Слуцкий.

После 20-ти сыгранных матчей "Рубин" идёт на 13 строчке, набрав 20 очков. "Тамбов" - 11-й с 22 пунктами.


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Теги: Рубин Тамбов Слуцкий
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