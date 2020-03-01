Слуцкий о ситуации с водителем в Н. Новгороде: не ищу вселенского заговора, но ситуация достаточно странная

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий на послематчевой пресс-конференции прокомментировал эпизод, когда автобус команды привезли не к тому стадиону.

Источник: ФК "Рубин"