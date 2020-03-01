"В связи с распространяемой рядом СМИ информацией об инциденте, произошедшем во время матча в Санкт-Петербурге, считаем необходимым заявить следующее. Из имеющихся в нашем распоряжении материалов абсолютно очевидно, что фанат ФК "Зенит", а правильнее было бы назвать этого человека провокатором, попытался сорвать баннеры болельщиков "Локомотива".
Сорвать баннеры у этого персонажа не получилось, однако, к сожалению, провокация удалась, и теперь как минимум одному из наших болельщиков грозит административное наказание. При этом клуб считает, что основная ответственность должна быть возложена на тех, кто допустил на матч человека с ярко выраженным алкогольным опьянением и позволил ему беспрепятственно пройти к гостевому сектору.
Клуб окажет медицинскую и юридическую поддержку участникам инцидента со стороны "Локомотива" и будет ходатайствовать перед соответствующими органами Санкт-Петербурга о вынесении максимально жёсткого наказания провокатору", - говорится в сообщении.
Напомним, встреча прошла вчера, 29 февраля в Санкт-Петербурге и завершилась нулевой ничьей.
Сегодня появилась информация, что фанат питерского клуба пробрался к трибуне болельщиков "Локомотива", которые его жёстко встретили и избили.
Болельщик "Зенита" после этого хотел сорвать флаг фанатов "железнодорожников", но не успел этого сделать, и болельщики "Локо" снова спустились и убрали его с гостевой трибуны.
"Зенит" продолжает возглавлять турнирную таблицу (46 очков). "Локомотив" - пятый и имеет в своей копилке 35 очков.
"Локомотив" хочет, чтобы избитый фанат "Зенита" получил максимально жесткое наказание за провокацию
Пресс-служба московского "Локомотива" на своем официальном сайте выступила с заявлением относительно инцидента на матче 20-го тура чемпионата России с "Зенитом".
Фото: ФК "Локомотив"
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