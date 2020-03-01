Сегодня, 2 марта, Геннадию Орлову исполняется 75 лет.
В бытность футболистом Орлов выступал за "Зенит", "Авангард" (Харьков), "Металлист" и питерское "Динамо". В 25 лет Орлов завершил карьеру из-за проблем со здоровьем.
С 70-х годов прошлого века Геннадий Орлов работает на телевидении. В качестве комментатора Орлов работал на всевозможных спортивных событиях: мундиали, европейские первенства, Олимпийские игры и многие другие.
В настоящее время Орлов выпускает видеоролики на своем ютуб-канале.
Геннадию Орлову исполнилось 75 лет
Сегодня свой 75-летний юбилей празднует известный спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов.
Фото: Интерпресс
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!