Егор Крид поздравил Кокорина с забитым мячом в ворота "Арсенала"

Популярный певец Егор Крид поздравил в инстаграме нападающего Александра Кокорина с первым голом за "Сочи".
Фото: ФК "Динамо"
"Поздравляю, брат", – написал Егор Крид.

"Спасибо, брат", – ответил ему Кокорин.

Напомним, в матче 20-го тура РПЛ "Сочи" на своём поле принимал тульский "Арсенал" и потерпел поражение со счётом 1:2. Победу тулякам принёс дубль Евгения Луценко. У "Сочи" отличился Александр Кокорин.

Отметим, что гол стал для Кокорина первым за полтора года в официальных матчах. Форвард арендован "Сочи" у "Зенита" до конца сезона.

"Сочи" продолжает занимать последнее место в турнирной таблице, набрав 15 очков. Следующую игру подопечные Владимира Федотова проведут на своём поле 8 марта против "Урала".


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Теги: Кокорин Сочи Арсенал Тула Зенит
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