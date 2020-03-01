"Поздравляю, брат", – написал Егор Крид.
"Спасибо, брат", – ответил ему Кокорин.
Напомним, в матче 20-го тура РПЛ "Сочи" на своём поле принимал тульский "Арсенал" и потерпел поражение со счётом 1:2. Победу тулякам принёс дубль Евгения Луценко. У "Сочи" отличился Александр Кокорин.
Отметим, что гол стал для Кокорина первым за полтора года в официальных матчах. Форвард арендован "Сочи" у "Зенита" до конца сезона.
"Сочи" продолжает занимать последнее место в турнирной таблице, набрав 15 очков. Следующую игру подопечные Владимира Федотова проведут на своём поле 8 марта против "Урала".
Егор Крид поздравил Кокорина с забитым мячом в ворота "Арсенала"
Популярный певец Егор Крид поздравил в инстаграме нападающего Александра Кокорина с первым голом за "Сочи".
Фото: ФК "Динамо"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!