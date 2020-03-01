К опросу Анна Семак прикрепила фото с перфомансом болельщиков "Зенита" перед матчем 20-го тура РПЛ с "Локомотивом" (0:0).
На перфомансе изображен наставник питерцев - Сергей Семак.
По итогам тура "Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице. Отрыв от идущего вторым "Краснодара" составляет 8 очков.
4 марта "сине-бело-голубые" сыграют в Грозном с "Ахматом" в матче четвертьфинала Олимп-Кубка России.
"А вы сортируете мусор?" Жена Семака опубликовала фото с перфомансом болельщиков "Зенита"
Супруга главного тренера "Зенита" Сергея Семака Анна провела в своём аккаунте Instagram опрос на тему сортировки мусора.
Фото: Instagram Анны Семак
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