Кардозу был арендован в зимнее трансферное окно "Тамбовом" как раз у "бело-голубых". В прошлом туре португалец дебютировал за новую команду, выйдя на поле в матче с "Рубином".
По информации источника, в арендном соглашении игрока прописан пункт, по которому 25-летний португалец не сможет сыграть против команды, которой он принадлежит. Контракт Кардозу и "Динамо" рассчитан до 2022-го года.
В первой части сезона в составе "Динамо" Кардозу сыграл 6 матчей в чемпионате и забил один гол.
"Тамбов" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка.
Встреча "Динамо" и "Тамбова" состоится 7-го марта на поле "ВТБ Арены".
Кардозу пропустит матч "Тамбова" против "Динамо"
Португальский хавбек "Тамбова" Мигел Кардозу не сможет принять участие в игре 21-го тура РПЛ с "Динамо", сообщает "РБ-Спорт".
Фото: ФК "Динамо"
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